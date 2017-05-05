ESCLUSIVA, LA FIORENTINA HA OFFERTO BIENNALE A PIOLI, UN SOLO DUBBIO PER IL TECNICO

La Fiorentina ha fatto la sua scelta, vuole Stefano Pioli come nuovo allenatore. Ecco l'offerta arrivata al tecnico nerazzurro

Stefano Pioli e la Fiorentina sono davvero vicini ad un accordo per la prossima stagione, la società viola ha proposto al tecnico ora all'Inter un contratto di due anni con opzione per il terzo. Pioli sembra seriamente intenzionato ad accettare la proposta della Fiorentina, l'unica altra proposta a lui pervenuta è l'offerta dei cinesi del Jiangsu sempre di proprietà del gruppo Suning ma l'allenatore in questo momento non sembra intenzionato ad accettare questa proposta seppur molto ricca. Pioli e la Fiorentina sempre più vicini, Della Valle e il direttore generale Corvino hanno fatto la loro scelta.

Flavio Ognissanti