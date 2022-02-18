Ergon al fianco della Fiorentina. Barone: "Eccellenza del territorio. Condividiamo stessi valori"

Il direttore generale Joe Barone ha parlato della nuova collaborazione tra la Fiorentina ed Ergon, azienda informatica fiorentina

La Fiorentina ufficializza una nuova sponsorizzazione con Ergon, azienda fiorentina operante nell'ambito informatico, attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Il Direttore Generale Viola Joe Barone ha espresso soddisfazione per la nuova partnership: "Siamo felici di accogliere un nuovo partner nella Famiglia Viola, soprattutto quando ci si lega ad un’azienda fiorentina che è un’eccellenza del territorio come Ergon. Condividendo i valori fondamentali di dedizione, innovazione, diversità e inclusione, è stato naturale per Fiorentina ed Ergon dare vita a questa partnership".

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