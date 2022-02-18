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Ergon al fianco della Fiorentina. Barone: "Eccellenza del territorio. Condividiamo stessi valori"

Il direttore generale Joe Barone ha parlato della nuova collaborazione tra la Fiorentina ed Ergon, azienda informatica fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 21:55
Ergon al fianco della Fiorentina. Barone: "Eccellenza del territorio. Condividiamo stessi valori" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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La Fiorentina ufficializza una nuova sponsorizzazione con Ergon, azienda fiorentina operante nell'ambito informatico, attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Il Direttore Generale Viola Joe Barone ha espresso soddisfazione per la nuova partnership: "Siamo felici di accogliere un nuovo partner nella Famiglia Viola, soprattutto quando ci si lega ad un’azienda fiorentina che è un’eccellenza del territorio come Ergon. Condividendo i valori fondamentali di dedizione, innovazione, diversità e inclusione, è stato naturale per Fiorentina ed Ergon dare vita a questa partnership".

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