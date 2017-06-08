Entusiasmo e disponibilità, cosi Pioli si è presentato ai tifosi viola nella sua prima giornata a Firenze

Ripercorriamo la prima giornata fiorentina di Stefano Pioli, autografi e tante risposte ai tifosi all'incontro al Fiorentina Store

Una mezz’ora di autografi e foto fra la gente per scoprire che la passione e la curiosità di Firenze per la Fiorentina ci sono sempre. Il giorno del ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina si è concluso allo Store di Campo di Marte. Prima le parole, spese in diverse location della città, per lanciare i giusti messaggi a società, giocatori e tifosi, poi il contatto con il popolo viola per un abbraccio sentito. Pioli scende dal pulmino e scatta l’applauso delle decine di tifosi che lo stanno aspettando. Subito abbracci e pacche sulle spalle. «Bentornato mister. Ora facci divertire». Questa una delle richieste lanciate dai tifosi, a cui Pioli ha risposto con un sorriso e con la disponibilità di un uomo semplice. Così scrive questa mattina La Nazione.