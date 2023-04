Entusiasmo alle stelle: oltre 30.000 i tifosi viola oggi al Franchi per Fiorentina-Atalanta 

La carica dei 30mila non mancherà nemmeno stavolta. Anzi, saranno pure di più i tifosi della Fiorentina pronti a spingere la squadra di Vincenzo Italiano contro l’Atalanta. Il dato a ieri parlava di circa 31mila tifosi attesi sugli spalti, anche se c’è la possibilità per i ritardatari di comprare il biglietto per tutta la giornata di oggi. Alla fine, pur essendo una partita in programma di lunedì sera, la cornice di pubblico sarà quella splendida di sempre.

L’entusiasmo è dilagante e c’è grande attesa anche per i prossimi appuntamenti. I 10mila pack messi in vendita per le gare di ritorno contro Lech Ponzan (Conference League) e Cremonese Coppa Italia) sono andati polverizzati in poche ore. Lo scrive La Nazione.

