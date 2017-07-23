Entro martedi visite mediche per Eysseric e Veretout a Firenze. Doppio colpo francese per la Fiorentina. Domani le firme

Come riporta La Nazione nei prossimi giorni i due giocatori francesi saranno ufficialmente due nuovi tesserati della Fiorentina

Tra oggi e domani arriverà la firma per Eysseric e Veretout. I due potrebbero essere a Firenze entro martedì per sostenere le visite mediche. Resta sempre alta l’attenzione per Simeone, con gli altri attaccanti che stanno piano piano trovando la loro collocazione, come Leonardo Pavoletti che è molto vicino all’Udinese. La concorrenza sul Cholito del Torino pare essersi attenuata nelle ultime ore, considerato che Belotti dovrebbe restare in granata e l’attenzione di Cairo si è spostata su Duvan Zapata. Ma gli equilibri sono precari. Così riporta La Nazione.