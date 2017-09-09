Entra Bernardeschi e i tifosi della Juventus fanno un coro contro la Fiorentina: "Firenze in fiamme, Firenze in fiamme"

A Torino sentono la rivalità con la squadra viola. E quando entra il neo acquisto bianconero Federico Bernardeschi..

Minuto 31 del secondo tempo, esce Sturaro ed entra per la prima volta in campo in questo campionato il neo acquisto bianconero Federico Bernardeschi. Al suo ingresso in campo la curva juventina ha subito intonato un coro contro Firenze e la Fiorentina "Firenze in fiamme, Firenze in fiamme". Coro che non è passato inosservato anche ai telespettatori. Juventus - Fiorentina si avvicina e i tifosi bianconeri già sentono la rivalità con i tifosi viola usando Bernardeschi...