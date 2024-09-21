Entourage Kayode: "Richieste dalla Premier ma la Fiorentina ci ha detto che sarebbe rimasto a Firenze"

Andrea Ritorni, capo scouting di Claudio Vigorelli, agente tra i tanti anche di Michael Kayode, ha parlato delle voci di mercato che hanno accompagnato l'estate del giovane terzino della Fiorentina. Q...

Andrea Ritorni, capo scouting di Claudio Vigorelli, agente tra i tanti anche di Michael Kayode, ha parlato delle voci di mercato che hanno accompagnato l'estate del giovane terzino della Fiorentina. Queste le sue parole:

"L'estate l'abbiamo vissuta bene perchè se hai richieste dal campionato inglese è una cosa bella e soddisfacente. Si sapeva l'idea della Fiorentina e di Pradè e siamo sempre in linea con le loro decisioni: noi sapevamo dalla società che Kayode sarebbe rimasto a Firenze.

Palladino? Michael si sta allenando, malgrado questo momento in cui non è impiegato dal mister, con grande determinazione e aspetta il suo momento per fare vedere i suoi valori. Lui è molto duttile, può giocare quinto come anche braccetto ed addirittura in Primavera ha fatto l'esterno a sinistra ed in Under 21 più avanzato. L'unica cosa è aspettare la fiducia di mister Palladino ma deve farsi trovare pronto e concentrato."

CASTROVILLI TONA AL FRANCHI DA EX E PUO' FARLO DAL PRIMO MINUTO

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