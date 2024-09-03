Emergenza in difesa per Gasperini: Djimsiti si ferma in nazionale, da valutare per Atalanta-Fiorentina

Il difensore albanese dell'Atalanta si è fermato in allenamento con la propria nazionale. Ancora da valutare l'entità dell'infortunio

Brutte notizie per l'Atalanta, che come tutti i club segue con apprensione la pausa per le gare delle nazionali. In casa Albania si ferma infatti Berat Djimsiti. Il difensore ha accusato, nel primo allenamento con i suoi connazionali, un dolore muscolare che lo ha costretto a fermarsi.

Da capire quali saranno le evoluzioni dello stop: l'Albania sarà impegnata in Nations League il 7 settembre a Praga contro l'Ucraina e poi il 10 settembre a Tirana contro la Georgia. Improbabile Djimsiti possa partecipare quantomeno alla prima, anche se al momento la Federcalcio albanese - a differenza di quanto fatto ieri dal ct Sylvinho nel caso di Broja - non ha comunicato il rientro a Zingonia del difensore centrale.

A seguire la vicenda con grande interesse, ça va sans dire, è Gian Piero Gasperini. Il tecnico orobico ha già dovuto affrontare alcune assenze nel reparto arretrato e conta di recuperare Djimsiti - unico difensore centrale di ruolo schierato a San Siro nel 4-0 subito contro l'Inter - quanto prima, per averlo a disposizione al rientro, quando l’Atalanta affronterà la Fiorentina di Palladino. Lo scrive TMW.

LE PAROLE DI CORVINO

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