Corvino: "Ho visto Fiorentina-Monza, portiere e difesa sono tutti ragazzi che ho portato io a Firenze"

Oggi a Lecce si è tenuta la conferenza stampa di fine mercato e davanti ai microfoni si è ovviamente presentato Pantaleo Corvino che tra le tante domande ha parlato anche dell'attuale difesa della Fio...

Oggi a Lecce si è tenuta la conferenza stampa di fine mercato e davanti ai microfoni si è ovviamente presentato Pantaleo Corvino che tra le tante domande ha parlato anche dell'attuale difesa della Fiorentina queste le parole: "L'altro giorno ho visto portiere e difesa della Fiorentina: Terraciano, Comuzzo, Ranieri, Pongracic e Biraghi sono ragazzi miei. E Milenkovic se n'è andato". Dopo ha parlato anche del fatto che a Firenze era spesso criticato per le tante cessioni e con le plusvalenze che portavano: "Già a Firenze il problema mio erano le plusvalenze: tutti ne parlano in maniera negativa. Le plusvalenze invece sono dei dati positivi. Nessuno si mette i soldi in tasca."

COMUZZO RINNOVA CON LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-ha-raggiunto-laccordo-per-il-rinnovo-di-contratto-di-comuzzo/266803/