Emergenza in difesa contro il New Saints, Palladino fa i calcoli. Oggi Comuzzo guida la difesa

Il modulo tattico è il dubbio principale di Comuzzo

Per Raffaele Palladino, il dubbio principale riguarda il modulo tattico da adottare per la prossima partita. Il tecnico deve decidere se mantenere la difesa a tre, utilizzata fin dall'inizio della stagione, o passare a una difesa a quattro, come nel secondo tempo della gara contro la Lazio. Questo cambiamento potrebbe anche essere influenzato dalle valutazioni per la prossima sfida di Conference League contro il New Saints, dove Palladino dovrà fare a meno di Quarta, Comuzzo e Ranieri per squalifica. Contro l'Empoli Comuzzo potrebbe nuovamente guidare la difesa, affiancato da Quarta e Biraghi, mentre Pongracic, a causa di problemi fisici, resterà fuori. Gosens e Dodò dovrebbero occupare le fasce, con Cataldi e Bove in mezzo al campo, complici i recenti acciacchi di Mandragora. Richardson e Adli potrebbero entrare a gara in corso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/la-difesa-a-4-rende-ma-palladino-non-vuole-cambiare-continuera-con-il-3-4-2-1/270014/