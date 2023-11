“Eccomi mister, sono tornato”, Nico rassicura Italiano, non è stanco, ha giocato meno del solito 

Sorriso e stretta di mano, come a dire: «Eccomi mister, sono tornato». Nico Gonzalez ieri pomeriggio ha preso parte all’allenamento della squadra al pari di Martinez Quarta. Sicuramente la notizia migliore della giornata per il tecnico della Fiorentina. I due argentini stanno bene, galvanizzati dal successo contro il Brasile che gli ha fatto ipotecare la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Nico è tornato carico e meno stanco del solito, per questo prevale l’ottimismo in una scelta che comunque è ancora tutta da compiere. Rispetto alla sosta di ottobre, dove fu utilizzato per due gare intere, stavolta ha messo insieme ‘solo’ 73 minuti e spiccioli in due partite. Insomma, una bella differenza a livello di stanchezza. Italiano valuterà i dati che gli arriveranno dallo staff in questi due giorni e probabilmente deciderà soltanto domattina se mandarlo in campo dal 1’ oppure no. Per la serie ‘prevenire è meglio che curare’ si deciderà l’impiego di Nico anche in base ai risultati dei test, oltre che alle sue sensazioni. Lo scrive La Nazione.

