Ecco le parole di Martinez Quarta in conferenza: “Ora sento più fiducia, ho trovato continuità”

Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Qual è stata la svolta?

Dall’anno scorso ho iniziato a giocare alternando alti e bassi. Poi ho preso il Covid e quando sono tornato a giocare non mi sentivo bene. Poi c’erano anche gli altri centrali che stavano bene, quindi il mister aveva deciso di darli continuità loro e io ho capito che dovevo continuare a lavorare e adesso dopo aver fatto una buona preparazione in ritiro sono riuscito a trovare continuità. Sento più fiducia e cerco di dare il massimo in ogni partita.

In cosa ti senti cresciuto rispetto all’anno scorso?

Mi sento cresciuto. In queste ultime partite il mister mi chiede sempre di essere concentrato e ho capito che quello è fondamentale soprattutto per un difensore; sono cresciuto molto sotto questo aspetto. Ovviamente ci sono sempre cose da migliorare ma cerco di imparare ogni giorno, di lavorare, di fare di tutto ciò che posso per crescere e per poter dare una mano alla squadra.

Queste le parole del centrale argentino in vista della partita tra RFS e Fiorentina

https://www.labaroviola.com/allenatore-riga-in-conferenza-per-noi-partita-importante-vogliamo-rendere-felici-i-nostri-tifosi/191041/