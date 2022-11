Allenatore Riga in conferenza: ”Per noi partita importante, vogliamo rendere felici i nostri tifosi”

Alla vigilia del match tra la Fiorentina e il suo RFS Riga, il tecnico Viktor Morozs ha parlato in conferenza stampa dello stato di forma dei suoi:

“Non vi dirò niente di nuovo, per noi è una partita significativa. Tutti conoscono la forza del nostro avversario, una squadra con una grande storia. Anche per la Lettonia è una grande possibilità per vedere in campo grandi giocatori. Vogliamo rendere felici i nostri tifosi, lo stadio sarà pieno e sarà una grande possibilità per i lettoni che amano il calcio. La prossima partita è sempre la più importante. La partita contro la Fiorentina non è di semplice preparazione al campionato, pensiamo a ogni gara dando il massimo”.

