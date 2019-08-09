Ecco la lista dei convocati del Galatasaray contro la Fiorentina. Nessuna diretta streaming
Sul sito ufficiale del Galatasaray c'è la lista completa dei giocatori convocati per l'amichevole di domenica contro la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze.Questi sono i giocatori convocati da F...
Sul sito ufficiale del Galatasaray c'è la lista completa dei giocatori convocati per l'amichevole di domenica contro la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze.
Questi sono i giocatori convocati da Fatih Terim: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
Inoltre la partita non sarà trasmessa in streaming, nemmeno sul sito ufficiale di Violachannel.
Fonte: http://galatasaray.org