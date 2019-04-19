Ecco la lista completa dei giocatori della Juventus convocati contro la Fiorentina. Tante assenze…
Questa è la lista completa dei convocati della Juventus con la Fiorentina: Pinsoglio, Szczesny, Pjanic, Bonucci, Ronaldo, Rugani, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado, Barzagli, Kean, Bernardeschi, Cancelo,...
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2019 21:16
Questa è la lista completa dei convocati della Juventus con la Fiorentina: Pinsoglio, Szczesny, Pjanic, Bonucci, Ronaldo, Rugani, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado, Barzagli, Kean, Bernardeschi, Cancelo, De Sciglio, Bentancur, Emre Can, Del Favero, Spinazzola, Mavdidi e Nicolussi Caviglia.
Non ci saranno: Khedira, Dybala, Mandzukic, Perin, Chiellini, Caceres e Costa.