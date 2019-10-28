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Ecco il motivo per cui Montella dovrebbe cambiare modulo e migliorare la fase offensiva

di Chiara CianferoniIl tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dovrebbe cambiare il modulo 3-5-2 e tornare al suo 4-3-3 già contro il Sassuolo.Per i seguenti motivi: l'infortunio del difensore Ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 13:25
Ecco il motivo per cui Montella dovrebbe cambiare modulo e migliorare la fase offensiva - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Caso Ribery
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di Chiara Cianferoni

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dovrebbe cambiare il modulo 3-5-2 e tornare al suo 4-3-3 già contro il Sassuolo.

Per i seguenti motivi: l'infortunio del difensore Caceres e la squalifica di Ribery per aver spinto l'assistente Passeri dell'arbitro Guida di Torre Annunziata, per migliorare la fase offensiva inserendo Dusan Vlahovic o il brasiliano Pedro. Da non scartare l'ipotesi Ghezzal al posto del giovane Sottil. E infine l'inserimento di Benassi per permettere a Pulgar di fare il regista.

Questa sarebbe la formazione ideale con il modulo(4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic(Pedro) e Sottil.

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