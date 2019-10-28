Ecco il motivo per cui Montella dovrebbe cambiare modulo e migliorare la fase offensiva
di Chiara CianferoniIl tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dovrebbe cambiare il modulo 3-5-2 e tornare al suo 4-3-3 già contro il Sassuolo.Per i seguenti motivi: l'infortunio del difensore Ca...
di Chiara Cianferoni
Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dovrebbe cambiare il modulo 3-5-2 e tornare al suo 4-3-3 già contro il Sassuolo.
Per i seguenti motivi: l'infortunio del difensore Caceres e la squalifica di Ribery per aver spinto l'assistente Passeri dell'arbitro Guida di Torre Annunziata, per migliorare la fase offensiva inserendo Dusan Vlahovic o il brasiliano Pedro. Da non scartare l'ipotesi Ghezzal al posto del giovane Sottil. E infine l'inserimento di Benassi per permettere a Pulgar di fare il regista.
Questa sarebbe la formazione ideale con il modulo(4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic(Pedro) e Sottil.