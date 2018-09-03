ECCO I GIOCATORI DELLA FIORENTINA CHE VANNO IN NAZIONALE. SQUADRA TITOLARE SVUOTATA

Sono 10 in totale i giocatori della Fiorentina chiamati dalla rispettive nazionali per le amichevoli previste in questi 10 giorni, al rientro la squadra viola dovrà affrontare in serie Napoli, Sampdor...

Sono 10 in totale i giocatori della Fiorentina chiamati dalla rispettive nazionali per le amichevoli previste in questi 10 giorni, al rientro la squadra viola dovrà affrontare in serie Napoli, Sampdoria, Spal e Inter. Tra queste solo la Spal sarà affrontata tra le mura amiche del Franchi.

Nelle lista di coloro che giocheranno nelle nazionali da segnalare la presenza di tantissimi titolari della squadra di Pioli. Ecco i giocatori

Italia: Biraghi, Chiesa e Benassi

Argentina: Pezzella e Simeone

Croazia: Pjaca

Svizzera: Edmilson

Danimarca: Norgaard

Serbia: Milenkovic

Slovacchia: Hancko