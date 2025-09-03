Ecco gli orari delle partite della Fiorentina: A pisa di domenica alle 15 con la Juve in casa di sabato ore 18

La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata, tra queste spiccano il derby col Pisa e il match con la Juve.

A cura di Redazione Labaroviola 03 settembre 2025 17:50

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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