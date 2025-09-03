Ecco gli orari delle partite della Fiorentina: A pisa di domenica alle 15 con la Juve in casa di sabato ore 18
La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata, tra queste spiccano il derby col Pisa e il match con la Juve.
La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 12ª giornata. Di seguito il programma completo delle partite della Fiorentina nel periodo indicato, con le relative piattaforme di trasmissione:
Fiorentina - Napoli: sabato 13 settembre, ore 20:45 (Dazn e Sky)
Fiorentina - Como: domenica 21 settembre, ore 18:00 (Dazn e Sky)
Pisa - Fiorentina: domenica 28 settembre, ore 15:00 (Dazn)
Fiorentina - Roma: domenica 5 ottobre, ore 15:00 (Dazn)
Milan - Fiorentina: domenica 19 ottobre, ore 20:45 (Dazn)
Fiorentina - Bologna: domenica 26 ottobre, ore 18:00 (Dazn e Sky)
Inter - Fiorentina: mercoledì 29 ottobre, ore 20:45 (Dazn e Sky)
Fiorentina - Lecce: domenica 2 novembre, ore 15:00 (Dazn)
Genoa - Fiorentina: domenica 9 novembre, ore 15:00 (Dazn)
Fiorentina - Juventus: sabato 22 novembre, ore 18:00 (Dazn)