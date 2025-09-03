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Ecco gli orari delle partite della Fiorentina: A pisa di domenica alle 15 con la Juve in casa di sabato ore 18

La Lega Serie A ha diramato gli anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata, tra queste spiccano il derby col Pisa e il match con la Juve.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2025 17:50
Ecco gli orari delle partite della Fiorentina: A pisa di domenica alle 15 con la Juve in casa di sabato ore 18 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Lega Serie A ha comunicato date e orari di anticipi e posticipi del campionato fino alla 12ª giornata. Di seguito il programma completo delle partite della Fiorentina nel periodo indicato, con le relative piattaforme di trasmissione:

Fiorentina - Napoli: sabato 13 settembre, ore 20:45 (Dazn e Sky)

Fiorentina - Como: domenica 21 settembre, ore 18:00 (Dazn e Sky)

Pisa - Fiorentina: domenica 28 settembre, ore 15:00 (Dazn)

Fiorentina - Roma: domenica 5 ottobre, ore 15:00 (Dazn)

Milan - Fiorentina: domenica 19 ottobre, ore 20:45 (Dazn)

Fiorentina - Bologna: domenica 26 ottobre, ore 18:00 (Dazn e Sky)

Inter - Fiorentina: mercoledì 29 ottobre, ore 20:45 (Dazn e Sky)

Fiorentina - Lecce: domenica 2 novembre, ore 15:00 (Dazn)

Genoa - Fiorentina: domenica 9 novembre, ore 15:00 (Dazn)

Fiorentina - Juventus: sabato 22 novembre, ore 18:00 (Dazn)

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