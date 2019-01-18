"Ecco cosa avevo chiesto ai Della Valle. Saponara via per il modulo. Se Badelj volesse tornare..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, queste le sue parole:"La vittoria di Torino ha trasmesso positività e fiducia, la squadra ha affrontato la...

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, queste le sue parole:

"La vittoria di Torino ha trasmesso positività e fiducia, la squadra ha affrontato la partita con buona mentalità. Abbiamo giocato su ogni pallone come fosse quello decisivo. Dobbiamo continuare con questa mentalità, anche contro la Sampdoria che è una squadra forte. Non potrà essere una partita decisiva, ma dobbiamo fare il massimo per vincere.

Simeone è sereno e positivo, sta dimostrando di saper reagire alle difficoltà con carattere e positività. E’ sulla strada giusta. Muriel ha entusiasmo, da vedere se ha i 90 minuti nelle gambe.

Avremmo meritato più punti, ma ora abbiamo questi numeri. Dobbiamo cominciare subito col piede giusto.

Avevo chiesto ai Della Valle di migliorare il reparto offensivo e la società è stata brava a prendere Muriel, così come Traorè. Spetterà alla società chiarire il nostro progetto.

Dobbiamo affrontare la Samp come abbiamo affrontato il Torino, come fosse una partita secca. C’è rispetto per un avversario forte, non paura. Il nostro obiettivo è superare le squadre che ci stanno davanti, come appunto la Sampdoria e il Torino. Dobbiamo affrontare la partita con la convinzione di poterla vincere.

Per me non è stato un problema iniziare il campionato in scadenza di contratto, ora sono concentrato ad ottenere il massimo. Credo nel mio lavoro e nella squadra che alleno. Poi vedremo insieme

Domenica Chiesa ha avuto freddezza ed è stato bravo. A Genova è stato sfortunato. Tutti i miei attaccanti possono ottenere un bottino gol più consono.

Ora non penso al mercato ma ai giocatori che ho a disposizione, non so chi possa arrivare dal mercato, ma se la situazione dovesse rimanere così avremmo comunque le pedine giuste per mettere in campo una buona mediana. La squadra subisce poco, quindi vuol dire che il centrocampo funziona

Un ritorno di Badelj a Firenze? La stima e l’affetto che ho per Badelj è enorme, lui ha il mio numero, non mi ha chiamato quindi rimandiamo la risposta.

Saponara mandato via? Io e la società abbiamo fatto altre valutazioni, nel 4-3-3 Riccardo non ha mai giocato esterno, purtroppo ha avuto molti problemi fisici, è un giocatore di qualità.

Tranne Sottil e Montiel che hanno avuto qualche problema, gli altri stanno bene e sono tutti disponibili."