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E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina

Mattinata non solo di allenamento per la Fiorentina che sul prato del Franchi ha posato per il noto logo d'abbigliamento "Montezemolo" partener della società viola. Ecco le foto dello shooting fotogra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 18:28
E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina -
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Mattinata non solo di allenamento per la Fiorentina che sul prato del Franchi ha posato per il noto logo d'abbigliamento "Montezemolo" partener della società viola. Ecco le foto dello shooting fotografico:

E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina
E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina
E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina
E il Franchi si trasforma in un set fotografico, le foto dello shooting della Fiorentina questa mattina
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