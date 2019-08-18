Dzemaili: "Pulgar negli ultimi mesi è esploso. Il nostro obeittivo è arrivare prima dei viola"

Queste le parole del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili sul suo ex compagno di squadra Pulgar e sui viola: "Negli ultimi 6 mesi Erick è esploso, ha fatto benissimo qui. Andarsene è stata una s...

Queste le parole del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili sul suo ex compagno di squadra Pulgar e sui viola: "Negli ultimi 6 mesi Erick è esploso, ha fatto benissimo qui. Andarsene è stata una sua scelta, ogni calciatore è l'artefice del proprio destino e del suo futuro, lui ha scelto di andare alla Fiorentina. Il nostro obiettivo è arrivare avanti ai viola, se vogliamo arrivare in alto sicuramente dobbiamo passargli avanti. La nostra priorità è comunque salvarci il prima possibile, poi pensiamo al resto".