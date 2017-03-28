Dzeko a Kalinic: "Caro mio, resta in Italia finchè puoi..."

Appena ho avuto l'occasione di parlarci dopo aver saputo del suo rifiuto ai cinesi gli ho detto che...

Edin Dzeko, attaccante bosniaco attualmente in forza alla Roma, è stato intervistato dall'emittente croata Dnevnik Nove TV e, commentando il rapporto che lo lega ad altri giocatori della nostra Serie A, ha spesa anche alcune parole sul legame con Nikola Kalinic e sulla decisione del numero 9 della Fiorentina di rimanere in Italia rifiutando la milionaria offerta cinese: "Appena ho avuto l'occasione di parlarci dopo aver saputo la notizia gli ho detto: caro mio, resta qua finchè puoi".