Dzeko fa 2-0 contro il Rapid Vienna. Gol numero 442 in carriera per il diamante bosniaco
Il "diamante", come lo chiamano negli ultimi anni in patria, è tornato al gol, e lo ha fatto in una partita fondamentale
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2025 20:25
Edin Dzeko raddoppia per la Fiorentina nella partita contro il Rapid Vienna. Gol 442 in carriera, primo in Conference League grazie ad un grande assist di Fortini. Primo per gol segnati con la propria nazionale, la Bosnia, con 71 gol e primo per presenze 144. Il "diamante", come lo chiamano negli ultimi anni in patria, è tornato al gol, e lo ha fatto in una partita fondamentale.