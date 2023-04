Duvan Zapata fa esultare anche la Fiorentina. Il Torino perde in casa e non supera la Fiorentina

Il maestro batte l’allievo. L’Atalanta espugna l’Olimpico Grande Torino e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions, sfruttando il pareggio tra Roma e Milan: Zappacosta sblocca nel primo tempo, Sanabria pareggia nella ripresa ma Zapata punisce i granata a pochi minuti dalla fine.

Lampo di Zappacosta con la complicità di Milinkovic-Savic – Speculari con il 3-4-2-1, al punto di annullarsi a vicenda. Juric sceglie Karamoh e l’ex Miranchuk alle spalle di Sanabria, con Lazaro titolare dopo oltre tre mesi e mezzo. Dall’altra parte Hojlund vince il ballottaggio con Zapata, mentre sulla sinistra c’è un altro ex, Davide Zappacosta. Proprio l’esterno italiano sblocca poco dopo la mezzora un match sino a quel momento avarissimo di emozioni, molto equilibrato: lo spunto è degno di nota, la conclusione è velenosa e sorprende un Milinkovic-Savic non esente da responsabilità, infilato sul proprio palo. È in pratica l’unica occasione di tutto il primo tempo, Dea avanti con il minimo sforzo.

Controllo nerazzurro – Sanabria è troppo isolato davanti, così Juric cambia e inserisce Vlasic al posto di Karamoh, mai capace di fare la differenza. Dall’altra parte, Gasperini richiama subito Zapata e Boga, che entrano in campo per rimpiazzare gli spenti Hojlund (quinta partita a secco) e Pasalic. Il tecnico nerazzurro, nonostante il vantaggio, è una furia in panchina: i troppi errori tecnici dei suoi ragazzi lo mandano letteralmente in bestia. In effetti la partita non è divertente né piacevole, con pochissimi lampi a squarciare la noia: protagonisti i due neo-entrati, Vlasic e Zapata, che però non spaventano i portieri.

Sanabria in doppia cifra, Duvan torna al gol nel momento migliore – Il Torino ha il merito di non mollare e di cercare con pazienza il varco giusto per colpire. E lo fa, all’improvviso: Miranchuk calcia dalla distanza (con deviazione), Sportiello è miracoloso ma non può nulla su di Sanabria, completamente perso dalla difesa orobica. Il decimo centro in campionato del paraguaiano, però, non porta punti ai suoi: a pochi istanti dal 90′ Zapata si inventa la rete che permette alla Dea di scavalcare momentaneamente l’Inter e portarsi a due punti dalla zona Champions. Lo riporta TMW

