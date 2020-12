Duncan, la sua avventura alla Fiorentina è già al capolinea? E quel rischio minusvalenza…

Alfred Duncan è arrivato alla Fiorentina il 31 gennaio scorso, prelevato dal Sassuolo per 16 milioni circa, dunque una cifra tutt’altro che bassa, da acquisto “top”. Fortemente voluto dunque da Beppe Iachini, il quale da poco si era insediato sulla panchina viola, è stato impiegato solamente per qualche spezzone di gara dall’allenatore ascolano nella scorsa stagione. In questa ha avuto un minutaggio ancor minore, da Prandelli non è stato praticamente mai utilizzato. Preferiti a lui a centrocampo Bonaventura e Pulgar. La qualità e la concorrenza sicuramente non manca in questo reparto gigliato. Il suo primo gol con la maglia viola è arrivato il 2 agosto contro la Spal nell’ultima gara del campionato 2019-20.

Ad un solo anno di distanza quindi, la Fiorentina potrebbe già decidere di lasciarlo partire. Direzione? Forse Lazio, i biancocelesti sembrano essere interessati ad un profilo come il suo, per aggiungere forza muscolare a centrocampo. Il rischio di incorrere in una minusvalenza sicuramente è reale, ma si può tenere un acquisto così “pesante” a livello economico sempre in panchina?

LEGGI ANCHE, DOVE SONO FINITI ORA I GIOCATORI DELLA FIORENTINA DEL 2-3 CONTRO LA JUVENTUS NEL 2008?