“Orgoglioso di essere un calciatore della Fiorentina – ha detto Alfred Duncan al Corriere dello Sport -. Sogno di vincere e di poter giocare una nuova competizione internazionale. La mia quotidianità è stata stravolta. Non mancano solo allenamenti ma anche il portare i bimbi al parco o a prendere il gelato. Ero contentissimo di ritrovarmi con mister Iachini, mi ha subito schierato titolare, si fida di me. In questi giorni ci sentiamo spesso, ci incita a tenerci in forma. Mi alleno molto in casa anche se non è uguale. Come ci ha già detto il mister ci vorranno 3/4 settimane per tornare nella giusta condizione. Primo giorno al cs? Sarà strano e bellissimo, dovremmo imparare a convivere con tanti controlli ma tornare a giocare a calcio sarà una conquista. Che gioia sarà lottare per i tre punti sebbene le gare saranno senza tifosi. Sarebbe strano tornare ad esultare senza aspettare visto che la Var potrebbe non esserci ma la salute va al primo posto”.

“Taglio degli ingaggi? Va deciso insieme – ha aggiunto il centrocampista viola- . La famiglia Giusti, di Pescia mi ha permesso di crescere ed inseguire il mio sogno, mi hanno accolto come un vero figlio. Pescia è la mia casa, anche per questo l’ingaggio dei viola mi ha riempito di orgoglio. Se mi sarebbe piaciuto fare il giornalista? Sì, sono curioso e mi piace imparare, bisogna saper essere corretti. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e ad aiutare chi sta combattendo contro il virus, da lodare l’iniziativa del presidente Commisso e della Fiorentina. Un mio sogno? Vincere qualcosa e tornare in Europa”.