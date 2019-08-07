Duncan: "Il Sassuolo ha perso giocatori importanti. Boateng ci ha portato carisma e Lirola tanti assist"
Il giocatore del Sassuolo, Alfred Duncan, è stato intervistato a Sky Sport: "Sono giocatori importanti Boateng e Lirola. Boateng ci ha portato carisma, ci ha fatti migliorare. Lirola ha fatto molti as...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 23:09
Il giocatore del Sassuolo, Alfred Duncan, è stato intervistato a Sky Sport: "Sono giocatori importanti Boateng e Lirola. Boateng ci ha portato carisma, ci ha fatti migliorare. Lirola ha fatto molti assist è uno dei migliori terzini perdiamo due calciatori forti”