Labaro Viola

Duncan: "Il Sassuolo ha perso giocatori importanti. Boateng ci ha portato carisma e Lirola tanti assist"

Il giocatore del Sassuolo, Alfred Duncan, è stato intervistato a Sky Sport: "Sono giocatori importanti Boateng e Lirola. Boateng ci ha portato carisma, ci ha fatti migliorare. Lirola ha fatto molti as...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 23:09
Duncan: "Il Sassuolo ha perso giocatori importanti. Boateng ci ha portato carisma e Lirola tanti assist" -
News
Sassuolo
Duncan
Lirola
Boateng
Condividi

Il giocatore del Sassuolo, Alfred Duncan, è stato intervistato a Sky Sport: "Sono giocatori importanti Boateng e Lirola. Boateng ci ha portato carisma, ci ha fatti migliorare. Lirola ha fatto molti assist è uno dei migliori terzini perdiamo due calciatori forti”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok