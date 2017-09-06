Ds Udinese: "Abbiamo deciso di vendere Thereau perchè è un giocatore troppo anarchico tatticamente"

Abbiamo cercato di recuperarlo ma alla fine abbiamo deciso di venderlo per questa ragione" così il direttore sportivo dell'Udinese

Il direttore sportivo dell'Udinese Manuel Gerolim ha spiegato il motivo per cui Thereau è stato venduto alla Fiorentina, queste le sue parole:

"Il suo addio è stato dettato da una scelta tattica. Cyril ha caratteristiche tecniche straordinarie e perciò abbiamo cercato di recuperarlo a livello tattico ma poi ci siamo resi conto che il suo modo di giocare era troppo anarchico. Per questo motivo abbiamo preso questa decisione nell’ultimo giorno. Potevamo prenderla anche prima ma alle volte si decide anche all’ultimo”.