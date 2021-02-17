Ds Spezia: "Saponara e Agudelo sono fondamentali per noi. Andremo a Firenze per fare la partita"

Le parole di Mauro Meluso, ds dello Spezia, in vista della sfida di Venerdì fra i viola e i liguri

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in occasione della partita di Venerdì al Franchi tra la squadra gigliata e i liguri guidati da Italiano. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-SPEZIA "Mi aspetto che lo Spezia faccia la sua solita prestazione, giocando come sa e come vuole il tecnico. Poi il risultato dipende da vari fattori, ed è sempre molto in bilico. Speriamo di ottenere a Firenze un risultato positivo, sarebbe una gran cosa per noi. Non c’è nulla di scontato in questo calcio, e nel calcio in generale. Basta vedere che Cagliari, Fiorentina, Parma sono dietro di noi”.

AGUDELO-SAPONARA "Per noi sono due calciatori fondamentali e al centro del nostro gioco. Riccardo lo avevo anche a Lecce, fece una grande stagione. Anche Agudelo sta facendo ottime cose, è giovane, e con Italiano ha trovato pure un nuovo ruolo che gli sta permettendo di esprimersi al meglio. Giocare con noi, nel nostro ambiente, in una piazza più tranquilla gli ha permesso di esprimersi ad ottimi livelli".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/di-livio-pezzella-non-da-piu-sicurezza-stravedo-per-castrovilli-mi-piacerebbe-vederlo-piu-responsabile/131474/