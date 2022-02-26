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Ds Sassuolo: "L'Europa è il nostro obiettivo, ma sappiamo che ci sono squadre più strutturate"

Le parole di Gianluca Carnevali ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 20:41
Ds Sassuolo: "L'Europa è il nostro obiettivo, ma sappiamo che ci sono squadre più strutturate" - MILAN, ITALY - JULY 26: Giovanni Carnevali of US Sassuolo Calcio attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giovanni Carnevali of US Sassuolo Calcio attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Dobbiamo portare avanti il pensiero di Squinzi. Abbiamo valorizzato calciatori giovani e italiani. Il nostro obiettivo è fare le coppe europee, è la nostra ambizione. Anche se quelle davanti sono più strutturate"

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