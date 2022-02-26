Ds Sassuolo: "L'Europa è il nostro obiettivo, ma sappiamo che ci sono squadre più strutturate"

Le parole di Gianluca Carnevali ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina

Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Dobbiamo portare avanti il pensiero di Squinzi. Abbiamo valorizzato calciatori giovani e italiani. Il nostro obiettivo è fare le coppe europee, è la nostra ambizione. Anche se quelle davanti sono più strutturate"

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