DS Cremonese: “Se avessimo pareggiato contro la Fiorentina non ci sarebbe stato nulla di strano”

Con due soli punti ottenuti fino a ora la classifica della Cremonese piange, ma per il direttore sportivo, Simone Giacchetta, non è tutto da buttare: “Potevamo fare meglio in questa prima fase di campionato. Abbiamo due punti in classifica, ma moralmente ne abbiamo almeno un paio in più. Ci è mancato qualche risultato, L’unica gara davvero sbagliata è stata quella contro la Lazio, ma ricordiamoci che cinque giorni prima avevamo fermato la capolista Atalanta. Con Fiorentina e Roma se avessimo fatto due punti non ci sarebbe stato nulla di strano”. Lo riporta Calciocremonese.it

