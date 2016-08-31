Ds Atalanta: "Sportiello niente Napoli, va in un altro club". Viola vicina
"Sportiello al Napoli? No, andrà in un altro club", così, qualche minuto fa, il ds dell'Atalanta Sartori, a proposito della situazione che riguarda il portiere. L'approdo dell'estremo difensore in mag...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 16:22
"Sportiello al Napoli? No, andrà in un altro club", così, qualche minuto fa, il ds dell'Atalanta Sartori, a proposito della situazione che riguarda il portiere. L'approdo dell'estremo difensore in maglia viola, dopo il blitz di questa mattina, a questo punto appare imminente.