Dragusin lancia la sfida: "Contro la Roma con lo stesso entusiasmo e la stessa energia"

Il difensore viola racconta il ritorno in Italia, il feeling con Ranieri e le sensazioni positive dello spogliatoio in vista della Roma

Al termine della gara contro il Benevento, il difensore della Fiorentina Radu Dragusin interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Come sta andando il feeling con Ranieri?

“Stiamo lavorando tanto in queste ultime settimane. Oggi abbiamo avuto tanto entusiasmo per iniziare al meglio la stagione. mi sento bene e vogliamo affrontare le prossime gare con la stessa energia".

Come ha ritrovato il calcio italiano?

“Molto bene perché conosco già la lingua e il campionato. Questa squadra già dall'inizio mi ha spiegato il progetto e mi sto trovando bene. Dalla Premier mi porto l'esperienza quando giochi in un campionato tosto come quello inglese".

Com'è andato l'incontro con il Presidente Commisso?

“Lo conobbi in videochiamata ma è bello vederlo dal vivo. Ci ha fatto l'in bocca al lupo, anche lui ci ha portato una bella energia".

Come sta la squadra in vista di Roma?

“Affronteremo tutte le partite con lo stesso entusiasmo e la stessa energia. Sarà un campionato difficile e servirà avere l'atteggiamento e la voglia di far bene".

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