Dragusin: "Ho fatto una partita buona oggi, ma devo vedere cosa posso fare di meglio per me e la squadra"

Radu Dragusin è intervenuto in sala stampa al termine dell'1-1 contro il Napoli

Ecco le parole Dragusin in sala stampa: "Non penso sia solo io ad essere migliorato, il mister ci chiede sempre di essere intensi e sacrificarci per il compagno. Sono contento della partita di oggi, Vanoli ha portato energia ed entusiasmo.

All'inizio è normato che tu debba trovare la strada giusta. Non avevo avuto continuità al Tottenham, ma ora contra solo il presente, e adesso che sto giocando sempre sto bene, siamo sulla strada giusta, dobbiamo conoscerci meglio perché siamo tanti ragazzi nuovi.

Mi trovo bene sia con Ranieri che con Pongracic, nelle ultime gare stiamo lavorando meglio, ma non conta con chi gioco.

Penso di poter migliorare ancora, devo vedere cosa posso fare di meglio per me e per la squadra, non sarò mai soddisfatto di quello che faccio, altrimenti non si cresce più, la mia mentalità è questa".