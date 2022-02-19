Dragowski torna in porta dopo 4 mesi e mezzo: il polacco ha delle difficoltà nel gioco con i piedi 

Terracciano ha la tonsillite, contro l'Atalanta un'ottima occasione per Dragowski

L’attuale riserva può tornare dopo oltre 4 mesi titolare in campionato. Uno scioglilingua che Dragowski ha capito benissimo. Il portiere polacco infatti, retrocesso in stagione a numero dodici, può tornare tra i pali domani a causa della tonsillite che ha colpito Pietro Terracciano, ieri rimasto a casa per le cure del caso. Negativo il tampone al Covid-19, ma la presenza contro l’Atalanta resta molto complicata slot gacor .

Durante la scorsa estate i primi scricchiolii nei rapporti con il club, visto che non è mai arrivato il rinnovo contrattuale (scadenza giugno 2023). A cui sono seguiti quelli tecnici: il sistema di gioco di Italiano non si è sposato perfettamente con le caratteristiche del polacco, più in difficoltà di Terracciano ad esempio nel gioco con i piedi. Salvo recuperi dell’ultima ora quindi, domani in porta si rivedrà un “Drago”. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

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