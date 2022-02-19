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Dragowski torna, con l’Empoli fermò l’Atalanta con 17 parate, é un record, punta al bis

Dragowski deve dare il suo contributo alla corsa per l'Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 09:24
Dragowski torna, con l’Empoli fermò l’Atalanta con 17 parate, é un record, punta al bis - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al posto di Terracciano torna Dragowski tra i pali. Tocca a lui. Quando giocava con l’Empoli fu l’uomo della provvidenza per gli azzurri, capace di compiere ben 17 interventi stabilendo un vero record. Adesso punta al bis ma con la maglia della Fiorentina. Per dare il proprio contributo alla corsa verso l’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport slot gacor .

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