Dragowski non è convinto dal nuovo progetto quindi i viola continuano a guardarsi intorno...

Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè dovrà risolvere anche il caso relativo al portiere. La dirigenza ha deciso di far crescere Lafont cedendolo in prestito al Nantes e vorrebbe puntare su Drag...

Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè dovrà risolvere anche il caso relativo al portiere. La dirigenza ha deciso di far crescere Lafont cedendolo in prestito al Nantes e vorrebbe puntare su Dragowski tornato a Firenze dopo l'ottima esperienza con l'Empoli. Ieri i viola hanno incontrato Lucci, agente del calciate, che però ha presentato le offerte ricevute dalla Premier ovvero Southampton e Bournemouth. Un incontro quindi che ha lavato dei dubbi e che potrebbe far vivere la Fiorentina su Perin, in uscita dalla Juve che però ha un ingaggio di 2,5 milioni. I viola parleranno con ragowskie come secondo pensano a Terracciano, scartando la pista Viviano.