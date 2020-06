Stanno emergendo in questi minuti su alcuni siti di informazione le parole del portiere della Fiorentina Dragowski il quale avrebbe detto: “Castrovilli penso che non starà alla Fiorentina, andrà in un grande club”. Ma la verità è molto diversa da quanto qualcuno adesso sta facendo emergere attraverso questo virgolettato.

Il portiere polacco viola ha rilasciato questa intervista parecchie settimane fa e non ha assolutamente detto quelle parole. Le sue parole sono state: “Castrovilli è un grande giocatore che potrebbe giocare anche nelle grandissime squadre”. Queste le parole realmente pronunciate da Dragowski.

I tifosi viola possono stare tranquilli, solo un semplice errore di traduzione. Le parole sono state tutt’altre.