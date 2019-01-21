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Dragowski è il nuovo portiere dell'Empoli, prestito secco fino a giugno. I dettagli

Un nuovo portiere per l’Empoli. Preso Bartlomej Dragowski. Appuntamento a mercoledì per la firma. Prestito secco dalla Fiorentina fino a giugno e premio di valorizzazione al club di Corsi. Affare fatt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 13:26
Dragowski è il nuovo portiere dell'Empoli, prestito secco fino a giugno. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Un nuovo portiere per l’Empoli. Preso Bartlomej Dragowski. Appuntamento a mercoledì per la firma. Prestito secco dalla Fiorentina fino a giugno e premio di valorizzazione al club di Corsi. Affare fatto. Dragowski all’Empoli, Iachini lo aspetta da mercoledì...

 

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