Dragowski, Castrovilli e Vlahovic in lizza per la fascia di capitano se Pezzella va via dalla Fiorentina

In cerca di leadership con una fascia di capitano da assegnare. Pezzella, in caso di permanenza la fascia andrebbe sul suo braccio. Un po’ per continuità, un po’ per anzianità all’interno del gruppo. Italiano cercherà anche un nuovo leader, in lizza ci sono sicuramente Dragowski, Castrovilli e Vlahovic. Tutti e tre con motivazioni differenti e con aspetti da considerare. Lo scrive Repubblica.

