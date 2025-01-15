Dov’è finito il vero Gudmundsson? Serve una soluzione in fretta. A Monza anche poco coinvolto

Gudmundsson? Serve una soluzione in fretta

I numeri di Albert Gudmundsson sono ben distanti rispetto non solo alle aspettative, ma anche al precedente rendimento al Genoa. Quest'anno viaggia su cifre decisamente in flessione: 9 gare giocate su 19, mai 90', 415' complessivi e soli 3 gol.

Un confronto oggettivamente impietoso. La Fiorentina non ha ancora potuto apprezzare il vero Gud, sotto nessun punto di vista. Lunedì a Monza è apparso anche poco coinvolto, meno partecipe. Oggi l'ex Genoa sta palesando difficoltà a muoversi fra le linee, a fare ciò che sapeva fare meglio, recuperando la miglior condizione. Il famoso cambio di passo non è arrivato, né l'apporto di un calciatore che sarebbe dovuto essere il top player della squadra, nonché acquisto più oneroso a giugno. Tutti segnali mai arrivati. Serve una soluzione in fretta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/