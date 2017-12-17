Doppio cambio Fiorentina: Babacar ed Eysseric per Simeone e Thereau
Pioli al 20’ della ripresa opta per il doppio cambio: Thereau e Simeone lasciano il campo per Babacar ed Eysseric. I due uscenti non hanno offerto affatto una prova sufficiente specie l’argentino colp...
A cura di Gabriele Caldieron
17 dicembre 2017 16:16
Pioli al 20’ della ripresa opta per il doppio cambio: Thereau e Simeone lasciano il campo per Babacar ed Eysseric. I due uscenti non hanno offerto affatto una prova sufficiente specie l’argentino colpevole di aver sprecato un’ottima occasione nella ripresa su servizio di Chiesa.
Gabtiele Caldieron