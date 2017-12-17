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Doppio cambio Fiorentina: Babacar ed Eysseric per Simeone e Thereau

Pioli al 20’ della ripresa opta per il doppio cambio: Thereau e Simeone lasciano il campo per Babacar ed Eysseric. I due uscenti non hanno offerto affatto una prova sufficiente specie l’argentino colp...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
17 dicembre 2017 16:16
Doppio cambio Fiorentina: Babacar ed Eysseric per Simeone e Thereau - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Pioli al 20’ della ripresa opta per il doppio cambio: Thereau e Simeone lasciano il campo per Babacar ed Eysseric. I due uscenti non hanno offerto affatto una prova sufficiente specie l’argentino colpevole di aver sprecato un’ottima occasione nella ripresa su servizio di Chiesa.

 

Gabtiele Caldieron

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