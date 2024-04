Doppia missione per la Fiorentina: La qualificazione ed il ranking Uefa, Italiano verso il turnover

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha una doppia missione da compiere giovedì sera in Repubblica Ceca cioè chiudere alla svelta la pratica qualificazione e poi il conseguente passaggio del turno metterebbe un’ipoteca sulla quinta squadra in Champions l’anno prossimo. Italiano avrà tutti gli occhi addosso dato che non potrà sbagliare nemmeno una mossa ed è cosciente che servirà freschezza ed una squadra rivoluzionata dopo Torino per dare un impatto diverso alla gara sin da subito. La Conference deve essere un grande obbiettivo per tentare l’assalto ad un trofeo e vendicare Praga, per questo l’impressione è che una scelta vada fatta e la coppa internazionale è in cima ai pensieri viola anche perché gli avversari possibili in semifinale non sono irresistibili.