Dopo un primo tempo noioso entra Kouamè e cambia la partita. Finalmente i tre punti 

Per la prima volta nel 2024, la Fiorentina di Vincenzo Italiano vince in trasferta portando a casa tre punti importanti per la speranza europea della Viola. Dopo un primo tempo noioso e privo di emozioni Italiano schiera Kouamè e cambia la partita. Nel finale arriva anche il gol di Ikonè che si ripete dopo la sfida contro il Genoa. La mente è a mercoledì, sfida con l’Atalanta e la formazione ne è l’esatto risultato.

Gioca Castrovilli come play e Barak fa la prima punta. Tanti cambi per Italiano che, dopo un primo tempo noioso, riesce a vincere grazie ai cambi. In primis Kouamè che con il colpo di testa su assist di Ranieri sblocca la partita. Adesso la concentrazione è tutta su mercoledì. La Fiorentina si gioca una finale di Coppa Italia, sapendo che in campionato ancora non è detta l’ultima parola. Lo scrive La Nazione.

