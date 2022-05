Dopo la presa in giro alla Fiorentina la carriera di Gattuso si è spenta, adesso lo vuole la Cremonese

Recentemente è andato in Spagna anche per aggiornamento professionale, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Gennaro Gattuso è la pazza idea della Cremonese per sostituire Fabio Pecchia. Ringhio ritroverebbe Ariedo Braida, suo dirigente al Milan. Una pista tutta da approfondire. La Cremonese sta valutando diversi profili tra cui anche come già raccontato Pippo Inzaghi. Ma presto la società di Arvedi potrebbe tentare di convincere Gattuso. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI MANUEL PASQUAL