"Dopo la partita Sarri tornerà a tifare viola. Mi ha detto che a fine carriera allenerà la Fiorentina gratis"

Aurelio e Maurizio un'amicizia storica che va oltre i colori, fra idoli di casa e sogni nel cassetto. Aurelio è Virgili, figlio del mitico Giuseppe “Pedos Bill” In viola dal '54 al '58 e Maurizio è Sa...

Aurelio e Maurizio un'amicizia storica che va oltre i colori, fra idoli di casa e sogni nel cassetto. Aurelio è Virgili, figlio del mitico Giuseppe “Pedos Bill” In viola dal '54 al '58 e Maurizio è Sarri, circondato da sempre da amici e parenti tifosi viola, ma che domani per la prima volta affronterà la Fiorentina da allenatore della nemica Juventus.

Aurelio Virgili, cosa ha detto a Sarri in questi giorni?

«Di prepararsi a prendere qualche "infamata", o meglio qualche sfottò che mi sembra meglio. Io stesso lo piglierò in giro per tutta la stagione».

Suo padre Giuseppe che rapporto aveva con Sarri?

«Avevano un grande feeling. Per Maurizio era un idolo del passato ed era uno spettacolo sentirli parlare di calcio in continuazione».

Pecos Bill fra l'altro ha segnato contro la Juve.

«Sì, un gran gol in rovesciata al novantesimo. Questa volta io punto su Ribery o Pedro».

Come vivrà Sarri questa partita?

«Farà il suo lavoro da avversario per 90' poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina».

Da cosa lo ha capito?

«Quando non riesce a vedere la partita mi chiede sempre "come s'è giocato"? Una volta mi ha detto che a fine carriera viene ad allenare qui gratis».

Lei per chi tiferà?

«Il tifo è il tifo. Di solito la Juve vince il campionato e perde due gare l'anno. Speriamo siano quelle con la Fiorentina».

Lei ha mai messo in discussione la vostra amicizia, per scherzo, quando Sarri è diventato bianconero?

"No, non volevo infierire anche perché la mamma di Maurizio quando ha saputo che aveva firmato per la Juve, gli ha detto "non ti parlo più"».

Corriere dello Sport