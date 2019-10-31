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Dopo la Fiorentina è in arrivo un altro amore per Joseph Commisso? Guarda chi è la sua nuova fiamma

E più di un mese che ormai Joseph Commisso (figlio del Presidente Rocco) staziona stabilmente a Firenze, a forza di starci, prima o poi doveva succedere... Arrivano le prime foto della prima fiamma it...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 15:13
Dopo la Fiorentina è in arrivo un altro amore per Joseph Commisso? Guarda chi è la sua nuova fiamma -
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E più di un mese che ormai Joseph Commisso (figlio del Presidente Rocco) staziona stabilmente a Firenze, a forza di starci, prima o poi doveva succedere... Arrivano le prime foto della prima fiamma italiana per Joseph. Si tratta della bellissima giornalista pratese Diletta Bitorzoli, conduttrice de ‘Il Gioco è Fatto’ su TV Prato, trasmissione che tratta tutto il calcio dilettantistico dalla serie D alla Prima Categoria.

Commisso Junior nella serata di martedì è stato fotografato a cena la Bitorzoli in un noto ristorante fiorentino assieme alle rispettive famiglie, come testimonia la foto pubblicata dal figlio del presidente Rocco.

Dopo la Fiorentina è in arrivo un altro amore per Joseph Commisso? Guarda chi è la sua nuova fiamma

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