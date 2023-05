Dopo il ko con il Basilea, anche i ladri da Amrabat: finestra forzata, rubato un portafoglio con 1.000 euro

Serata/notte da dimenticare quella di giovedì che è poi “sconfinata” nel venerdì per Sofyan Amrabat. Prima la sconfitta contro il Basilea nella semifinale d’andata di Conference al culmine di una prestazione non brillante da parte sua e della squadra viola, poi al ritorno a casa il Nazionale marocchino ha constatato il furto subìto nella propria abitazione alle porte di Firenze: i ladri sarebbero entrati forzando una finestra e una volta all’interno hanno portato via un portafogli contenente 1.000 euro. Ovviamente in corso gli accertamenti dopo il sopralluogo dei Carabinieri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

