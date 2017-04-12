Dopo il closing del Milan i dirigenti rossoneri punteranno forte su Badelj

Passano i mesi ma Badelj resta un obiettivo sensibile per la società rossonera. Dopo il closing il Milan tornerà alla carica

Non solo Sead Kolasinac, il Milan continua a lavorare anche per un rinforzo a centrocampo e dopo la chiusura del closing è previsto un nuovo contatto con la Fiorentina per il centrocampista Milan Badelj, in scadenza di contratto a giugno 2018 con la squadra viola e che potrebbe lasciare Firenze già dal prossimo giugno. Così riporta calciomercato.com