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Dopo il closing del Milan i dirigenti rossoneri punteranno forte su Badelj

Passano i mesi ma Badelj resta un obiettivo sensibile per la società rossonera. Dopo il closing il Milan tornerà alla carica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2017 19:52
Dopo il closing del Milan i dirigenti rossoneri punteranno forte su Badelj - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non solo Sead Kolasinac, il Milan continua a lavorare anche per un rinforzo a centrocampo e dopo la chiusura del closing è previsto un nuovo contatto con la Fiorentina per il centrocampista Milan Badelj, in scadenza di contratto a giugno 2018 con la squadra viola e che potrebbe lasciare Firenze già dal prossimo giugno. Così riporta calciomercato.com

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