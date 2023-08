Domenica esordio al Franchi per Ferrieri Caputi: sarà la prima donna ad arbitrare allo stadio di Firenze

Domenica la Fiorentina farà il suo esordio casalingo contro il Lecce (ore 18.30) e sarà anche la prima volta di un’arbitro donna allo stadio Artemio Franchi. La sfida sarà infatti arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi, al suo esordio stagionale proprio domenica, dopo che in passato ha scritto alcune pagine importanti di storia del calcio in Italia. Il 2 ottobre 2022 infatti il fischietto toscano (livornese, per la precisione) è diventato la prima donna a dirigere una partita di Serie A (Sassuolo-Salernitana). Dopodiché ha arbitrato molte altre gare ufficiali (anche a livello internazionale), stabilendo anche altri primati. Domenica, per la prima volta in carriera, incrocerà la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “CI È MANCATO IL GOL, MA BUONA REAZIONE. BELTRAN INSIEME A NZOLA? OGGI NON ERA POSSIBILE”